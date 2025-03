Fahranfänger ohne Fahrerlaubnis

Bingen am Rhein-Bingerbrück (ots) - Am Samstag, den 15. März 2025, gegen 10:45 Uhr, führten Kräfte der Polizei Bingen im Bereich des Parkplatzes eines ortsansässigen Geschäfts eine Verkehrskontrolle an einem Kleinwagen durch, der mit zwei Personen besetzt war.



Der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Nachdem sich in seinen Angaben Widersprüche ergaben, gestand er schließlich, noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Stattdessen gab er an, in wenigen Wochen seine Führerscheinprüfung ablegen zu wollen und hierfür mit dem Beifahrer, welcher im Besitz eines Führerscheins ist, geübt zu haben.

Sowohl der Fahrer des PKW als auch der 18-jährige Beifahrer, von dem der Fahrer den PKW-Schlüssel erhalten hatte, müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell