Exhibitionistische Handlung am Radweg

Am 30.10. kam es gegen 16:55 Uhr im Bereich des Radwegs bei den Tennisplätzen in Bad Sobernheim zu einer exhibitionistischen Handlung.

Ein 54-jähriger Mann aus der VG Nahe-Glan soll sich auf einer Parkbank aufgehalten und vor vorbeigehenden Passanten selbst befriedigt haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.



