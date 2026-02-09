Europaweite ROADPOL-Verkehrssicherheitskontrollwoche: Präventive Buskontrollen in Bad Kreuznach

Der aktuelle Themenschwerpunkt der Kontrollwoche lag auf dem Bereich "Bus & Truck". Ziel der regelmäßig stattfindenden Maßnahmen ist es, durch abgestimmte Kontrollen in zahlreichen europäischen Staaten die Verkehrssicherheit sowie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stärken.



Im Rahmen der Kontrollstelle wurden mehrere Linienbusse überprüft. Dabei achteten die Einsatzkräfte darauf, den Linienverkehr nicht zu beeinträchtigen. Bei vier kontrollierten Fahrzeugen wurden Verstöße gegen die Mitführpflicht erforderlicher Dokumente festgestellt. In einem Fall konnte ein Busfahrer keinen gültigen Nachweis über die Berufskraftfahrerqualifikation oder einen gleichgestellten Nachweis vorlegen. Zudem wurden bei einem der kontrollierten Busse die technisch vorgeschriebenen Unterlegkeile nicht mitgeführt.



Insgesamt wurden fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Ein weiterer präventiver Schwerpunkt der Maßnahme lag auch auf der Umsetzung des neu eingeführten § 42b des Waffengesetzes (WaffG). Dieser untersagt das Mitführen von Waffen sowie Messern im öffentlichen Personenverkehr. Ziel der Regelung ist es, Gefahren frühzeitig zu verhindern und die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal zu erhöhen. Die Polizei nutzte diese Kontrollstelle daher auch, um über die neue Rechtslage aufzuklären und deren Einhaltung im Bezug auf den städtischen Bahnhof zu überprüfen.



In diesem Zusammenhang wurden acht Personenkontrollen bei Fahrgästen durchgeführt, welche kurz davor das Transportmittel verlassen hatten. Diese Kontrollen verliefen erfreulicherweise alle ohne besondere Vorkommnisse.



Die Polizei betont, dass die ROADPOL-Verkehrssicherheitskontrollwoche neben der Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs ausdrücklich auch der präventiven Gefahrenabwehr dient. Durch frühzeitige Kontrollen, transparente Information und konsequente Anwendung neuer gesetzlicher Vorgaben soll das Sicherheitsniveau im öffentlichen Raum weiter erhöht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell