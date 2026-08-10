Polizeiinspektion Kirn
Erstmeldung zu einem Vollbrand des Schützenhauses in Meddersheim
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Meddersheim Meisenheimer Straße (ots) - Seit dem 10.08.2026 03:35 Uhr steht das Schützenhaus von Meddersheim in der Meisenheimer Straße in Vollbrand.

Die umliegenden Feuerwehren bekämpfen aktuell den Brand. Die Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Anwohner geht derzeit nicht von dem Brand aus.

Um die Löscharbeiten nicht zu behindern, bitten wir die Einsatzörtlichkeit weitgehend zu umfahren.

Die Kirner Polizei ist ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Aussagen zur Ursache können noch nicht getroffen werden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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