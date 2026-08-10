Erstmeldung zu einem Vollbrand des Schützenhauses in Meddersheim

Die umliegenden Feuerwehren bekämpfen aktuell den Brand. Die Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Anwohner geht derzeit nicht von dem Brand aus.



Um die Löscharbeiten nicht zu behindern, bitten wir die Einsatzörtlichkeit weitgehend zu umfahren.



Die Kirner Polizei ist ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Aussagen zur Ursache können noch nicht getroffen werden. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

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