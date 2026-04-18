Bad Kreuznach
Erstmeldung: Brand einer KFZ-Werkstatt
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Bad Kreuznach - Badenheimer Straße (ots) - Am Samstag, den 18.04.2026, wurde gegen 12:36 Uhr ein brennender PKW in einer Fahrzeughalle gemeldet.

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Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Es wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt, zudem stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen, sodass diese umgehend geräumt werden mussten. Die Feuerwehr leitete sofort umfangreiche Löscharbeiten ein, um eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern.
Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Badenheimer Straße ist derzeit vollständig gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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