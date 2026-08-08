Erneuter Frontalzusammenstoß - PKW prallen frontal zusammen



Der 25-jährige Fahrer eines Seat befuhr die B41 von Kirn aus kommend in Richtung Bad Kreuznach. Kurz vor dem Kreisverkehr Simmertal geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er frontal mit einem 69-jährigen Fahrer eines Mazda zusammen. Beide Fahrer, sowie der Beifahrer des Mazda wurden leichtverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie von der Unfallstelle abgeschleppt.



Die B41 war für die Unfallaufnahme ca. 1,5 Stunden vollgesperrt.



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