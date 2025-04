entlaufener Hund in Dörrebach

Dörrebach - Soonwaldstraße (ots) - Am 02.04.2025 gegen 02:30 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle durch eine Zeitungsausträgerin in Dörrebach ein Hund gemeldet, der ihr schon über einen längeren Zeitraum gefolgt sei.



In der Soonwaldstraße konnte der Hund an die eingesetzten Kollegen übergeben werden. Leider ist der Hund, vermutlich ein Collie-Mix, nicht gechipt und trägt auch kein Halsband. Die Besitzer konnten demnach bisher nicht ermittelt werden. Die Hündin wird aktuell dem Bad Kreuznacher zugeführt.



Wer kann Hinweise zu dem Hund geben oder kennt die Besitzer? Es wird um Kontaktaufnahme mit der hiesigen Dienststelle gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811101

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





