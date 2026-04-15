Bad Kreuznach
Einstündiger Stromausfall in der Ortslage Bad Münster am Stein Ebernburg sowie in Teilbereichen von Norheim und Niederhausen
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, den 15.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:53 Uhr und 15:58 Uhr in weiten Teilen des Ortsteils Bad Münster am Stein-Ebernburg sowie in Teilbereichen von Norheim und Niederhausen zu einem Stromausfall.



In diesem Zusammenhang gingen bei der Polizei mehrere Notrufe aus der Bevölkerung ein.

Als Ursache für den Stromausfall wurde durch den Energieversorgers ein beschädigtes Stromkabel angegeben.

Angaben zur genauen Anzahl der betroffenen Haushalte liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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