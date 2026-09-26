Einsatz der besonderen Art: Binger Streife überbringt lebensrettende Nachricht





Gegen 00:30 Uhr erreichte die Dienststelle ein Hilfeersuchen einer Universitätsklinik. Dort war ein geeignetes Spenderorgan eingegangen, allerdings konnte die potenzielle Empfängerin über die bekannten Kontaktdaten telefonisch nicht erreicht werden.



Ohne zu zögern entsandte die Polizeiinspektion Bingen eine Streifenwagenbesatzung zur angegebenen Wohnanschrift, um die Betroffene oder Angehörige zu informieren. Vor Ort angekommen, bewies das eingesetzte Streifenteam Beharrlichkeit: Durch entschlossenes und vehementes Klingeln sowie Klopfen gelang es den Polizeibeamten nach kurzer Zeit, einen Angehörigen aus dem tiefen Schlaf zu wecken.



Dem völlig überraschten Familienmitglied konnte daraufhin die frohe Botschaft überbracht werden. Dank des schnellen polizeilichen Handelns wurde die Patientin unverzüglich informiert, sodass sie sich sofort auf den Weg in die Universitätsklinik machen konnte.



Ein Einsatz der besonderen Art, der den eingesetzten Polizeibeamten sowie den Beteiligten sicherlich noch lange positiv in Erinnerung bleiben wird.



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