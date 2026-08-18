Eine leichtverletzte Person nach Zusammenstoß mit einem PKW in Kirn

Kirn (ots) –



Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger kam es am Dienstag, den 18.August 2026 gegen 09:30 Uhr im Teichweg in Kirn. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer befuhr den Teichweg aus Richtung Nahegasse. An der Einmündung zur Mauergasse bog er nach rechts in diese ein. Hierbei übersah er aufgrund von Unachtsamkeit einen 84-jährigen Fußgänger, welcher die Mauergasse aus gleicher Richtung querte. Infolgedessen touchiert der PKW den Fußgänger, sodass dieser gegen die Motorhaube und dann auf den Boden aufschlägt. Der Fußgänger wird durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



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