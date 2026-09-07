Bad Kreuznach
Einbruch und Sachbeschädigung im Schulzentrum am Ellerbach
Symbolbild
dpa

Am Wochenende von Samstag, 05.09.2026, auf Sonntag, 06.09.2026, kam es am Schulzentrum am Ellerbach zu einem Einbruch.

Lesezeit 1 Minute

Betroffen waren sowohl die Don-Bosco-Schule als auch die Ellerbachschule.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Jugendliche unbefugt Zutritt zu den Gebäuden. Im Inneren wurden verschiedene Räumlichkeiten durchwühlt. Zudem wurden teilweise Fensterscheiben massiv beschädigt. Aus der Schule wurden unter anderem Musikinstrumente, darunter mehrere Gitarren, entwendet.
Durch den Hausmeister und einen Anwohner konnten in dem Zusammenhang Jugendliche auf dem Schulgelände festgestellt werden. Einer der Jugendlichen soll versucht haben eine entwendete Gitarre in der unmittelbaren Nachbarschaft zu verschenken.
Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatverlauf, zur Beteiligung der einzelnen Personen sowie zum genauen Sach- und Diebstahlsschaden dauern an. Mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der minderjährigen Tatverdächtigen werden keine weiteren Angaben zu deren Identität oder persönlichen Verhältnissen gemacht.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdelikt geben können, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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