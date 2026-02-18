Einbruch in Selbstbedienungsautomat

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17.02.2026, wurde in Fürfeld ein Selbstbedienungsautomat aufgebrochen.



Durch den Täter wurde das Kassenteil aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Überwachungsanlage hat den Dieb während der Tatausführung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



