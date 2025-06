Eierwurf-Attacke auf Fahrzeuge

In der Nacht von Freitag, 20.06.2025, auf Samstag, 21.06.2025,kam es gegen 01:30 Uhr in der Josef-Görres-Straße zu einem Eierbewurf auf parkende Fahrzeuge.



Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war ein dunkler Kleinwagen, vermutlich VW Polo, auf der Josef-Görres-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Während der Fahrt wurden aus dem Beifahrerfenster mehrere Eier auf ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge geworfen. Ob hierdurch Schäden an den bislang sechs betroffenen PKW entstanden sind, ließ sich noch nicht abschließend klären.



Die Polizei Kirn ermittelt in alle Richtungen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 06752-156-0 bei der Polizei zu melden.



