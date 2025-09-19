E-Scooterfahrt unter Cannabiseinfluss

In der Nacht von Donnerstag, den 18.09.25, auf Freitag, den 19.09.25, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen gegen 02:15 Uhr einen 25-jähirgen Fahrer eines E-Scooters.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahme ergaben sich herbei Anhaltspunkte auf eine drogenbedingte Beeinflussung des Fahrers. Dieser räumte auf Vorhalt ein, am vergangenen Wochenende Marihuana konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



