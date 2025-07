E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Bingen am Rhein (ots) - Am Donnerstag, den 17.07.2025, gegen 18:10 Uhr befindet sich eine Streife der Polizei Bingen zu Fuß im Bereich der Binger Vorstadt.

Hierbei können die Beamten einen E-Scooter feststellen, der die Vorstadt aus Richtung Espenschiedstraße, in Fahrtrichtung Fruchtmarkt befährt. Da der 47-jährige Fahrer den Beamten bereits aus einer zurückliegenden Verkehrskontrolle bekannt ist und dem Fahrer hierbei ein Drogenkonsum nachgewiesen werden konnte, entschlossen sie sich auch diesmal zur Durchführung einer Kontrolle. Im diesem Rahmen konnten bei dem Fahrer, wie auch bei der letzten Kontrolle, drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Dieser leugnete jedoch jeglichen Kontakt zu Betäubungsmitteln.

Ein durchgeführter Schnelltest widerlegte die Angaben des Fahrer und reagierte stattdessen positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer schließlich zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Dieser wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten- und einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten müssen. Sollte sich der Vortest bei der Blutuntersuchung bestätigten, muss der Fahrer als Wiederholungstäter mit einem Bußgeld von mindestens 1000 Euro rechnen.



