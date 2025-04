E-Scooter unter Cannabiseinfluss

Am Donnerstagvormittag den 10.04.2025 werden Beamte der Polizeiinspektion Bingen auf einen E-Scooter in Grolsheim aufmerksam, den sie einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um keinen Unbekannten handelt, denn er wurde bereits in der Vergangenheit beim Fahren unter Cannabiseinfluss erwischt. So zeigt er auch am heutigen Tag deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Cannabiskonsum, den er im weiteren Verlauf gegenüber den Beamten einräumt. Folglich wird ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell