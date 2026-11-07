Bingen
E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Samstag, dem 07.11.2026, wurden Beamte der Polizeiinspektion Bingen gegen 12:10 Uhr auf einen männlichen E-Scooter Fahrer aufmerksam, welcher die Schloßbergstraße aus Richtung Stefan-George-Straße kommend in Fahrtrichtung Waldstraße befuhr.

Am E-Scooter war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Kurz vor der Einmündung Dr.-Sieglitz-Straße konnte der E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Dem E-Scooter Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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