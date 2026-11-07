E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Samstag, dem 07.11.2026, wurden Beamte der Polizeiinspektion Bingen gegen 12:10 Uhr auf einen männlichen E-Scooter Fahrer aufmerksam, welcher die Schloßbergstraße aus Richtung Stefan-George-Straße kommend in Fahrtrichtung Waldstraße befuhr.

Am E-Scooter war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Kurz vor der Einmündung Dr.-Sieglitz-Straße konnte der E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.



Dem E-Scooter Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet.



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