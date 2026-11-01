Bad Kreuznach
E-Scooter-Kontrollen an zwei Schulen: Polizei zieht positive Bilanz
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, führte die Polizei in Bad Kreuznach in den Morgenstunden gezielte E-Scooter-Kontrollen durch.

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Kontrolliert wurde im Bereich der Crucenia Realschule Plus und an der Dr. Martin-Luther-King Grundschule. Anlass waren zunehmende Unfälle mit E-Scootern sowie vermehrte Bürgerbeschwerden über rücksichtsloses Fahrverhalten im Stadtgebiet.
Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz: An keinem der überprüften E-Scooter wurden Auffälligkeiten festgestellt. Es ergaben sich weder Hinweise auf eine mangelnde Verkehrssicherheit noch Anhaltspunkte für mögliche Diebstähle. Die Fahrerinnen und Fahrer wurden für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert und insbesondere auf die Risiken technischer Manipulationen zur Erhöhung der Geschwindigkeit hingewiesen.

Soweit es die Kapazitäten zuließen, wurden ergänzend auch Autofahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Einsatzkräfte lediglich kleinere Verkehrsverstöße fest, die entsprechend geahndet wurden. Dazu zählten das Nichtmitführen des Führerscheins sowie mehrere Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot im Bereich der Dr. Martin-Luther-King Grundschule.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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