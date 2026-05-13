Bingen Stadt
E-Scooter Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Symbolbild

dpa

Am 13.05.2026 gegen 00:08 Uhr kann im Rahmen einer Streifenfahrt durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen ein 21-jährigen E-Scooter Fahrer Am Fruchtmarkt in Bingen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Während der Kontrollmaßnahmen ergaben sich bei dem Fahrzeugführer deutliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC.

Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Zur Beweissicherung wurde der Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren