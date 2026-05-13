E-Scooter Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Während der Kontrollmaßnahmen ergaben sich bei dem Fahrzeugführer deutliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC.
Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Zur Beweissicherung wurde der Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Während der Kontrollmaßnahmen ergaben sich bei dem Fahrzeugführer deutliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC.