E-Scooter-Fahrt mit Folgen





Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen, die den Verdacht einer Fahruntüchtigkeit aufgrund des Einflusses von Alkohol und Betäubungsmitteln begründeten. Nachdem dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkohol- sowie ein Drogenschnelltest angeboten worden waren, leistete er den Anweisungen der eingesetzten Beamten keine Folge, weshalb die Durchführung der Tests abgebrochen werden musste. Den Konsum von Cannabis am Vortag räumte er ein.



Aufgrund der festgestellten Auffälligkeiten wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet. Nach erfolgter Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der 24-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Bei Bestätigung des Verdachts wird sich der Mann wegen seines Verhaltens rechtlich verantworten müssen.



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