

Es stellte sich unter Hinzuziehung des Vaters heraus, dass der E-Scooter bauartbedingt in Deutschland nicht zulassungsfähig ist und entsprechend auch nicht versichert war.

Entsprechende Strafanzeigen wurden vor Ort gegen Vater und Sohn aufgenommen und die Weiterfahrt des Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum untersagt.



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