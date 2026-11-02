Bingen
E-Scooter-Fahrerin unter THC-Einfluss
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 02.11.26 gegen 15:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen im Stadtteil Bingerbrück gleich zwei dort fahrende E-Scooter.

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Bei der 30-jährigen Fahrerin eines der beiden E-Scooter ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Bereits vor Ort räumte die Fahrerin den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Ein späterer Schnelltest bestätigte die Angaben und reagierte positiv auf THC. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei Bestätigung des Verdachts durch die Rechtsmedizin muss die Fahrerin mit einer Geldbuße in Höhe von 500EUR rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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