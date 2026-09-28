Polizeiinspektion Bingen
E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bingen am Rhein (ots) - Am Montag, den 28.09.2026, gegen 16:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Bingen im Bereich der Kaufhausgasse einen 61-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

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Dieser war den Beamten zuvor aufgefallen, da er mit seinem Fahrzeug im Bereich der Gerbhausstraße eine für ihn Rot zeigende Fußgängerampel überfahren hatte.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnten bei dem bereits polizeibekannten Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Unter anderem wurden weiße Pulver-Anhaftungen im Bereich seiner Nase festgestellt. Ein Drogenschnelltest konnte bei dem 61-Jährigen nicht durchgeführt werden. Er räumte jedoch den gelegentlichen Konsum von Cannabis und Amphetamin ein.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird er sich für sein Verhalten rechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


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