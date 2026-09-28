E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Dieser war den Beamten zuvor aufgefallen, da er mit seinem Fahrzeug im Bereich der Gerbhausstraße eine für ihn Rot zeigende Fußgängerampel überfahren hatte.



Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnten bei dem bereits polizeibekannten Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Unter anderem wurden weiße Pulver-Anhaftungen im Bereich seiner Nase festgestellt. Ein Drogenschnelltest konnte bei dem 61-Jährigen nicht durchgeführt werden. Er räumte jedoch den gelegentlichen Konsum von Cannabis und Amphetamin ein.



Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird er sich für sein Verhalten rechtlich verantworten müssen.



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