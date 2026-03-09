E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss und mit offenem Haftbefehl



Bei dem amtsbekannten Fahrer konnte eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Der Mann räumte zunächst den regelmäßigen Konsum von THC ein. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte aber auf eine weitere Substanz positiv.

Bei der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl vorlag.

Nach der Blutentnahme wurde der 42-Jährige in die nächstgelegene JVA verbracht.



