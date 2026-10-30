E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am heutigen Freitag, den 30.10.2026 gegen 13:15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Hitchinstraße in Bingen am Rhein kontrolliert.





Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 42-jährigen Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC sowie Amphetamin.



Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den Verdacht einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel zu überprüfen.



Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.



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