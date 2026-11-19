



Gleich zu Beginn der Verkehrskontrolle händigte der 26-jährige Fahrer den eingesetzten Beamten zur Vorbeugung von Missverständnissen einen kleinen Waffenschein, eine geladene Schreckschusswaffe sowie ein Tierabwehrspray aus. Der Haken daran ergab sich allerdings bei der nachfolgenden Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit, aus der sich deutliche Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben.

Der Fahrer gab gegenüber den Beamten unter anderem an, selbst Cannabis anzubauen und regelmäßig zu konsumieren.



Ein freiwillig angebotener Drogenschnelltest konnte durch den Fahrer trotz mehrerer Versuche nicht durchgeführt werden. Die Polizei untersagte dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an.



Die mitgeführte Schreckschusswaffe, der Waffenschein sowie das Tierabwehrspray wurden präventiv sichergestellt und werden nun zur weiteren Entscheidung an die Waffenbehörde weitergeleitet. Angesichts der möglichen Drogenbeeinflussung bestehen erhebliche Zweifel an der persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit im Sinne des Waffengesetzes.



Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.



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