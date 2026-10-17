E-Scooter Fahrer unter BTM Einfluss

Am frühen Morgen des 17.10.2026 fällt einer Streife der PI Bingen gegen 03:45 Uhr im Bereich der Hitchinstraße in Bingen ein männlicher Fahrer eines E-Scooters auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht des Betäubungsmitteleinfluss beim 26-jährigen Fahrer gewonnen werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest auf Urinbasis reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich der 26-jährige zudem wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtlich verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell