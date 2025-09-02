E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am frühen Dienstag, den 02.09.2025, gegen 00:10 Uhr wurden Beamte der Polizei Bingen im Rahmen der Streifenfahrt in der Binger Schmittstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam und unterzogen diesen einer Kontrolle.



Im Rahmen dieser konnte ausgehend von dem 41-jährigen Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,66 Promille. Hiermit war die Fahrt für den Mann beendet.

Mit dem Fahrer wurde nachfolgend auf einer Polizeidienststelle zur Beweisführung ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Der 41-Jährige wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Fehlverhalten verantworten und mit einem entsprechenden Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen müssen.



