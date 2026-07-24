E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs





Hierbei konnte im Verlauf der Kontrolle festgestellt werden, dass an einem der Fahrzeuge ein bereits abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Einen entsprechenden Nachweis über eine aktuell bestehende Versicherung konnte der 32-jährige Fahrer nicht vorweisen. Dafür ergaben sich bei ihm jedoch deutliche Anzeichen, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Der 32-Jährige räumte den kurzfristigen Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Im Rahmen der Durchsuchung konnten eine Restmenge Amphetamin sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und durch die Beamten sichergestellt werden.



Der zweite kontrollierte Fahrer konnte zwar eine gültige Haftpflichtversicherung nachweisen und es war auch ein aktuelles Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht, jedoch wies auch der 30-Jährige Anzeichen auf, die den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel begründeten. Auch dieser räumte den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Bei der Durchsuchung des 30-jährigen Mannes konnte ebenfalls eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden.



Für die beiden bereits polizeibekannten Männer war die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet. Gegen Beide wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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