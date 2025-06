E-Scooter außer Rand und Band - Mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bei insgesamt drei der Kontrollen konnten bei den Fahrern die Beeinflussung von Betäubungsmitteln nachgewiesen werden. Im ersten Fall konnte bei einem 24-jährigen Mann der Konsum von Cannabis nachgewiesen werden, als dieser samt seinem E-Scooter gegen 18:02 Uhr in der Raiffeisenstraße in Bingen kontrolliert werden konnte. Im zweiten Fall fiel den Beamten gegen 23:55 Uhr im Begegnungsverkehr der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim ein weiterer E-Scooter auf. Beim Wendemanöver der Beamten konnten diese erkennen, wie der Fahrer abrupt von der Hitchinstraße abbog. In der Straße "Am Mühlteich" konnte schließlich nur noch ein auf der Straße liegender E-Scooter festgestellt werden, der Fahrer von diesem versteckte sich jedoch unweit hinter einem PKW vor den Beamten. Der Grund des Fahr- und Fluchtmanövers wurde schnell bekannt, so war der E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert, der 38-jährige Fahrer alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Amphetamin. Den Abschluss machte am frühen Morgen des 05.06 gegen 01:25 Uhr eine 26-jährige Frau, welche mit ihrem E-Scooter in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim kontrolliert werden konnte. Auch bei ihr konnte der Konsum von Cannabis nachgewiesen werden. Für alle drei Kontrollen werden jeweilige Ordnungswidrigkeitenanzeigen bzw. Strafverfahren gegen die Fahrer eingeleitet.



