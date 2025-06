Drogenkontrolltag in Kirner Hitze - 123 Fahrzeuge kontrolliert

Die Kontrollörtlichkeiten befanden sich dabei schwerpunktmäßig auf der Bundesstraße 41 auf Höhe Kirn, sowie in der Ortslage Bad Sobernheim.



Im Fokus der Maßnahmen stand die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. In sechs Fällen ergaben sich konkrete Verdachtsmomente auf vorherigen Betäubungsmittelkonsum bei den jeweiligen Fahrzeugführern. Bei den Betroffenen wurden jeweils Blutprobenentnahmen angeordnet und durchgeführt.



Gegen die betroffenen Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Zudem drohen ihnen Fahrverbote sowie empfindliche Bußgelder.



Zusätzlich wurden in 9 Fällen technische Mängel an Fahrzeugen festgestellt, welche zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.



Weiterhin konnten im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen 29 weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.



Die Polizeiinspektion Kirn kündigt an, auch künftig vermehrt zielgerichtete Verkehrskontrollen durchzuführen. Der Konsum von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr stellt ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar und wird konsequent verfolgt.



