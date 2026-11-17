Bei dem jungen Mann konnten im Verlauf der Kontrolle Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest auf Urinbasis reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe Cannabis (THC). Die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug wurde dem Mann untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Gegen den 23-jährigen wird ein entsprechendes Strafverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.
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Bei dem jungen Mann konnten im Verlauf der Kontrolle Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest auf Urinbasis reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe Cannabis (THC). Die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug wurde dem Mann untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Gegen den 23-jährigen wird ein entsprechendes Strafverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.