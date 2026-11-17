Durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Bingen wurde am Abend des 17.11.2026 gegen 19:10 Uhr ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Bingerbrücker Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem jungen Mann konnten im Verlauf der Kontrolle Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest auf Urinbasis reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe Cannabis (THC). Die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug wurde dem Mann untersagt und die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Gegen den 23-jährigen wird ein entsprechendes Strafverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



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