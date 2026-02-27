Dreister Diebstahlsversuch



Während ihres Gesprächs im Innenraum fuhr ein weiterer PKW auf den Parkplatz und stellte sich direkt hinter das Auto der jungen Frauen. Von der Beifahrerseite des hinzugekommenen Fahrzeuges stieg ein Mann aus und machte sich am Kofferraum der Freundinnen zu schaffen.

Irritiert von dem Geschehen verließen sie schnell den Parkplatz. Auch der fremde PKW entfernte sich vom Parkplatz. Die Fahrerin stellte später fest, dass offensichtlich versucht wurde das Kennzeichen zu stehlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-202

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell