Dreister Diebstahlsversuch
Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots) - Am Freitag, den 27.02.2026 befanden sich drei Freundinnen kurz nach Mitternacht mit ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Schwabenheimer Weg.

Während ihres Gesprächs im Innenraum fuhr ein weiterer PKW auf den Parkplatz und stellte sich direkt hinter das Auto der jungen Frauen. Von der Beifahrerseite des hinzugekommenen Fahrzeuges stieg ein Mann aus und machte sich am Kofferraum der Freundinnen zu schaffen.
Irritiert von dem Geschehen verließen sie schnell den Parkplatz. Auch der fremde PKW entfernte sich vom Parkplatz. Die Fahrerin stellte später fest, dass offensichtlich versucht wurde das Kennzeichen zu stehlen.

