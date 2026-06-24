Drei Brandereignisse in einer Nacht

Im Zeitraum von 23.45 Uhr bis 01.00 Uhr gerieten in der Kreuzstraße Kartonagen in Brand, in der Römerstraße standen mehrere Mülltonnen im Vollbrand, bevor am Ende im Glashütter Weg eine Hecke abbrannte.
Dank des schnellen Eingreifens von Feuerwehr und Polizei konnten größere Sachschäden verhindert werden.
Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Hinweise über die Entstehung der Feuer.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
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