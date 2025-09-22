Dieselspur auf der B421 zwischen Simmertal und Heinzenberg - Zeugen gesucht



Vor Ort konnte von der Polizei eine erhebliche Dieselspur festgestellt werden, die sich über einen längeren Streckenabschnitt erstreckt.

Es liegen bislang keine Hinweise vor, wer der Verursacher sein könnte.

Die Polizeiinspektion Kirn bittet alle Personen, die Beobachtungen in Bezug auf den Vorfall gemacht haben, insbesondere Fahrzeugführer, die möglicherweise Gefährdungen durch die Spur bemerkt haben oder Fahrzeuge gesehen haben, die in Frage kommen könnten sich zu melden. Hinweise werden besonders erbeten, wenn Sie auffällige Fahrzeugbewegungen, Dieselverlust oder ähnliches gesehen haben.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell