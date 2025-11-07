Diebstahl von PKW - Zeugen gesucht



In der Nacht vom 03.11.2025 auf den 04.11.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter den PKW, der vor dem Wohnanwesen der Geschädigten im Schmetterlingsweg geparkt worden war. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von ca. 30.000EUR.

Der drei Jahre alte Wagen ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, welches die Täterschaft mittels Einsatzes von technischen Geräten überwand.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu folgenden Umgang mit Kraftfahrzeugen und dazugehörigen Keyless-Go-Schlüsseln:



- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am

Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.

- Legen Sie den Keyless-Go-Schlüssel nicht in der Nähe der Haus-

oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch

geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen, Aufbewahrung in

sogenannten "Safeboxes") abzuschirmen.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel.

So können die Diebe das Funksignal des Schlüssels nicht über

längere Strecken übertragen.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat in der Nacht vom 03.11. auf den 04.11.2025 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schmetterlingsweges in Laubenheim an der Nahe oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671 8811-0 richten.



