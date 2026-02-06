Diebstahl von Kupferkabeln aus Solarpark am Kuhberg - Zeugenaufruf



Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter den Zaun und gelangten so auf das Gelände.

Dort wurden an mehreren Stellen die Kupferkabel durchtrennt und mehrere hundert Meter entwendet.

Die Täter flüchteten anschließend aufgrund der Menge vermutlich mit einem Transport oder ähnlich großem Fahrzeug.

Es entstanden erheblicher Sachschaden, der nach derzeitigem Stand auf ca. 100.000 EUR geschätzt wird.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Solarparks gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0671 8811-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





