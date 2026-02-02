Polizeiinspektion Kirn
Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Becherbach bei Kirn - Zeugen gesucht
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Becherbach bei Kirn (ots) - In der Zeit von Samstag, 24.01.2026, bis Sonntag, 25.01.2026, kam es auf dem Friedhof in Becherbach bei Kirn zu einem Diebstahl von Grabschmuck.



Bislang unbekannte Täter entwendeten von mehreren Grabstätten Grabschmuck. Zum genauen Umfang des Diebesguts sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren