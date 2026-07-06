Kirn
Diebstahl eines Kleinkraftrades - Zeugen gesucht

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum von Samstag, 04.07.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 06.07.2026, 09:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes in Kirn zum Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Lesezeit 1 Minute



Der Fahrzeughalter hatte das Kleinkraftrad aufgrund eines technischen Defekts am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz abstellen müssen. Als er das Fahrzeug am Montagmorgen wieder abholen wollte, stellte er fest, dass dieses zwischenzeitlich von bislang unbekannten Tätern entwendet worden war.

Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des TEDi-Parkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren