Diebstahl aus unverschlossenem PKW



In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte den Firmenwagen geöffnet und mehrere Dokumente, Karten, Bargeld und ein Tablet gestohlen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, daher bittet die Polizeiinspektion Bad Kreuznach um Zeugenhinweise.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei sich stets davon zu überzeugen, ob das Fahrzeug auch tatsächlich verschlossen ist. Es wird von Autoaufbrechern zunächst immer getestet, ob die Fahrzeuge verschlossen sind oder nicht. Dies geschieht auch in ruhigen, ländlichen Gemeinden.



