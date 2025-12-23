Diebstahl aus Kühlwagen

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in der Nacht vom 22.12.2025 auf den 23.12.2025 in der Innenstadt in Kirn. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in einen, mittels Vorhängeschloss gesicherten, Kühlwagen ein.

Die Täter entwendeten dabei mehrere Kisten Cola und Bier.



Aktuell liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Kirn unter der Tel. 06752/156-0 zu melden.



