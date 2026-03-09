Bei der Durchführung der Kontrollstelle konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche den notwendigen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Bei diesen wurde jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro erhoben. Unter diesem Gesichtspunkt wird nochmals auf die Sicherheitsrisiken beim Nichtanlegen des Sicherheitsgurts verwiesen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bingen
Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o
Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell
Bundesweite polizeiliche Kontrollwoche zum Thema "Sicherheitsgurt"
Bei der Durchführung der Kontrollstelle konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche den notwendigen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Bei diesen wurde jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro erhoben. Unter diesem Gesichtspunkt wird nochmals auf die Sicherheitsrisiken beim Nichtanlegen des Sicherheitsgurts verwiesen.