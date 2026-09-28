Bürgerbeschwerden über rasante Fahrweise - Polizei verstärkt Kontrollen





In der Vergangenheit hatten sich mehrfach Bürgerinnen und Bürger über Fahrzeuge beschwert, die die langen und weitgehend geradlinig verlaufenden Straßen insbesondere in den Abend- und Nachtstunden für starke Beschleunigungen und augenscheinlich hohe Geschwindigkeiten nutzen. Auch die damit verbundenen auffälligen Motorengeräusche sorgen regelmäßig für Unmut bei den Anwohnern.



Aus diesem Grund wurde der betreffende Streckenabschnitt verstärkt bestreift und zeitweise wurde sich auch an geeignete Stellen positioniert.



Im Rahmen der Überwachung fielen den Beamten zwei unmittelbar hintereinander fahrende Fahrzeuge auf, die mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Fahrweise vermittelte dabei den Eindruck eines bewusst provokanten und zur Schau gestellten Fahrverhaltens.



Eines der Fahrzeuge, ein 3er BMW, konnte nach kurzer Nachfahrt angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund der nur kurzen Beobachtungs- und Nachfahrstrecke ließ sich der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aus strafrechtlicher Sicht vor Ort nicht hinreichend begründen.

Unabhängig davon wurde dem heranwachsenden Fahrzeugführer in einem eindringlichen Verkehrsgespräch die Gefährlichkeit und Rücksichtslosigkeit seiner Fahrweise deutlich vor Augen geführt. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, damit dieser dort im Hinblick auf die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen geprüft werden kann.



Die Polizei Bad Kreuznach nimmt die wiederholten Beschwerden aus der Bevölkerung ernst und wird den Bereich Schwabenheimer Weg/Bosenheimer Straße auch künftig verstärkt überwachen und kontrollieren.



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