Bad Kreuznach
Britische Lernfahrerlaubnis bei Verkehrskontrolle vorgelegt
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Sonntag, dem 8. November 2026, kontrollierten gegen 00:31 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine 33-jährige Autofahrerin in der Wilhelmstraße in Bad Kreuznach.

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Bei der Kontrolle legte die Frau eine britische Lernfahrerlaubnis vor. Diese berechtigt in Deutschland nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen und war zudem bereits seit dem 2. Oktober 2025 abgelaufen.
Die seit 2017 in Deutschland wohnhafte Frau erklärte, ihr sei nicht bekannt gewesen, dass sie mit diesem Dokument in Deutschland kein Auto fahren dürfe. Die Weiterfahrt wird ihr hieraufhin untersagt.

Gegen die 33-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass der alleinige Besitz eines ausländischen Lernführerscheins nicht ausreicht, um in Deutschland ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen zu dürfen. Bei Unklarheiten sollten sich Betroffene vor Fahrtantritt an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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