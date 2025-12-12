Briefkasten durch Sprengkörper beschädigt

Bad Sobernheim / Odernheim am Glan (ots) - Am Freitag, gegen 17 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Notrufe, in denen Bürger vermeintliche Schuss- und Explosionsgeräusche im Bereich Bad Sobernheim und Odernheim am Glan meldeten.

Eine betroffene Person berichtete, dass ihr Briefkasten in Odernheim am Glan durch einen Sprengkörper nicht unerheblich beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamten der Polizei Kirn konnten die Schäden vor Ort bestätigen.



Laut den Angaben der Anrufer und der Geschädigten kam es zu insgesamt fünf Explosionen, deren Ursprung bislang unklar bleibt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



