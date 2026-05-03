Brandstiftung an einem Strommast



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein umfunktionierter alter Strommast im Bereich des Sockels brannte. Der Eigentümer hatte den Mast erst am vorangegangenen Freitag aufgestellt, um diesen als Nisthilfe für Schwäne zur Verfügung zu stellen. Es befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allerdings keinerlei Nest am Strommast, sodass keinerlei Tiere gefährdet wurden.



Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person eine brennende Zigarette oder einen ähnlichen Gegenstand in eine der Öffnungen am Sockel des Mastes geworfen hat, wodurch sich dieser entzündete.



Die Freiwillige Feuerwehr Seesbach war mit mehreren Kräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Die Polizei hat eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen.



Zeugenaufruf:



Personen, die im Zeitraum vom 02.05.2026, 20:00 Uhr, bis zum Morgen des Folgetages verdächtige Beobachtungen im Bereich der Feldwegverlängerung der Felsenstraße in Seesbach gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

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