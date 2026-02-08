Polizeidirektion Bad Kreuznach
Brand in unbewohntem Bereich eines Einfamilienhauses in Bad Kreuznach
Bad Kreuznach, Kendelstraße (ots) - Am 08.02.2026 gegen 11:35 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung in einem unbewohnten Teil eines Einfamilienhauses in der Kendelstraße in Bad Kreuznach.

In einem renovierungsbedürftigen Teil des Hauses betrieb der Eigentümer einen gasbetriebenen Heizlüfter, welcher nach wenigen Minuten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung und durch die entstandene Hitze zu einer Beschädigung von Fenstern, Innenwänden und der Geschossdecke. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die FFW Bad Kreuznach hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle.

