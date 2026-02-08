Brand in unbewohntem Bereich eines Einfamilienhauses in Bad Kreuznach

In einem renovierungsbedürftigen Teil des Hauses betrieb der Eigentümer einen gasbetriebenen Heizlüfter, welcher nach wenigen Minuten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung und durch die entstandene Hitze zu einer Beschädigung von Fenstern, Innenwänden und der Geschossdecke. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die FFW Bad Kreuznach hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle.
