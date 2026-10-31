Brand in umgebauter Scheune – Gebäude unbewohnbar

Über die Integrierte Leitstelle Mainz wurde, am heutigen Tag gegen 12:06 Uhr, der Brand eines Wohngebäudes in der St. Martin Straße in 55585 Norheim gemeldet. Bei dem Anwesen handelt es sich um eine umgebaute Scheune.

Bad Kreuznach (ots) –



Über die Integrierte Leitstelle Mainz wurde, am heutigen Tag gegen 12:06 Uhr, der Brand eines Wohngebäudes in der St. Martin Straße in 55585 Norheim gemeldet.



Bei dem Anwesen handelt es sich um eine umgebaute Scheune. Der 42 jährige Bewohner hatte das Gebäude bereits verlassen.



Nach medizinischer Erstversorgung konnten Verletzungen ausgeschlossen werden.



Nach Angaben des Bewohners könnte ein technischer Defekt an einem Klimagerät den Brand ausgelöst haben. Die genaue Brandursache ist bislang jedoch unklar.



Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.



Aufgrund des baulichen Zustands ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.



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