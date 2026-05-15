Polizeidirektion Bad Kreuznach
Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bingen am Rhein
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bingen am Rhein (ots) - Am Donnerstag, den 14.05.2026 gegen 03:06 Uhr, kommt es in der Koblenzer Straße in Bingen am Rhein zu einem Brand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Im Verlauf des Brandes springt ein Hausbewohner aus einem Fenster, wobei dieser sich schwere Verletzungen zuzieht.
Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist bislang unklar.
Der Gebäudeschaden wird auf etwa 40.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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