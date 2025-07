Brand eines Wohnhaus - keine Verletzten, hoher Sachschaden

In enger Wohnbebauung standen ein Lagergebäude sowie ein angrenzendes Wohnhaus in Flammen.

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Im Zuge der Löscharbeiten wurden benachbarte Gebäude evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein weiteres angrenzendes Wohnhaus und eine Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



